Россиян предупредили о признаках вербовки, которые легко пропустить

Психиатр Шестаков: вербовщики не работают наугад и знают о своей жертве все

Вербовка работает не так, что человек приходит с табличкой «я вербовщик». Вместо этого приходит приятный человек, который интересуется вашим мнением, сочувствует проблемам и незаметно становится частью жизни. А потом просит «об одной мелочи». Как распознать признаки вербовки, «Газете.Ru» рассказал Антон Шестаков, врач-психиатр, психотерапевт, судебный эксперт.

Эксперт рассказал, что происходит в мозге, когда вас «приручают».

«Есть такой нейромедиатор — окситоцин. Его называют «гормоном доверия», хотя точнее: он снижает настороженность к тому, кого мы воспринимаем как «своего». Когда новый знакомый проявляет теплый интерес и регулярно выходит на связь, мозг маркирует его как безопасного. Дофамин подкрепляет общение приятным предвкушением», — объяснил он.

По словам психиатра, вербовщик использует тот же сценарий, что и настоящий друг, но за неделю-полторы вы чувствуете, что этот человек понимает вас лучше, чем те, кого знаете годами. Такое ускорение — тревожный звонок, который легко пропустить.

«Вербовщики не работают наугад. Они перебирают открытые профили и ищут маркеры: денежные трудности, одиночество, ощущение несправедливости. Потом формируют раппорт — состояние, когда собеседник чувствует, что его понимают. Зеркалят взгляды, лексику, обиды — нагружая зеркальную систему мозга, нейронные контуры чувства «мы с тобой одной крови», — поделился Шестаков.

Потом начинается проверка на управляемость. Переслать сообщение, подписаться на канал, высказаться в комментариях. Здесь включается принцип последовательности: сказав «да» однажды, сложнее отказать в следующий раз.

«Третий шаг — задание. Сфотографировать объект, перевести деньги через свою карту, передать пакет. Человек к этому моменту чувствует себя обязанным: ему помогали, его выслушивали. Чувство вины — колоссальный рычаг. Префронтальная кора, отвечающая за холодный расчет, под давлением стресса работает вполсилы», — объяснил он.

Как отметил Шестаков, нет простого ответа, почему одни попадаются, а другие — нет.

«Человек в изоляции физиологически открыт новым контактам: нервная система недополучает окситоцин и «хватается» за любой источник. В финансовой яме повышен кортизол, а он тормозит лобные доли. Люди после увольнения, переезда, развода ищут новые опоры. У подростков префронтальная кора еще дозревает, а потребность в принадлежности к группе — на пике», — рассказал психиатр.

Он также перечислил маркеры, на которые нужно обращать внимание.

«Например, новый знакомый знает о вас подозрительно много, а о себе рассказывает неохотно. Общение быстро переходит к «правде, которую скрывают». Предлагают деньги за элементарное с оговоркой «не распространяйся». Любое настойчивое «держи между нами» от нового человека — попытка отрезать вас от тех, кто мог бы сказать: «Тебе не кажется это странным?» — заявил эксперт.

Ну и конкретная красная линия: просят сфотографировать, сходить «просто посмотреть», перевести деньги, передать вещь незнакомцу — это задание. Его выполнение может означать уголовное правонарушение, даже если вам кажется, что ничего серьезного.

Что делать, если чувствуете неладное? Первое — взять паузу.

«Вербовщик всегда создает ощущение срочности, потому что спешка не дает думать. Пауза возвращает контроль лобным долям. Проговорите ситуацию вслух — другу, маме, коллеге. Когда переживание переводится в слова, включается вербальная обработка в височной коре и эмоциональная хватка ослабевает», — посоветовал Шестаков.

При этом важно сохранять все: скриншоты, переписку, даты. И да, в правоохранительные органы обращаться можно и нужно. Если ничего не сделали — вы свидетель.

«А если уже сделали что-то, то вот тут вербовщик держит крепче всего. «Ты замазан, пути назад нет» — его главный аргумент. Человек чувствует капкан и замирает. Но путь назад есть. В российском уголовном праве существует институт деятельного раскаяния — статья 75 УК РФ. Если преступление совершено впервые и относится к небольшой или средней тяжести, а человек обратился добровольно — возможно освобождение от ответственности. Есть и статья 31 — добровольный отказ от доведения преступления до конца. Но прежде чем идти в полицию, поговорите с адвокатом. Он поможет оформить обращение так, чтобы оно сработало в вашу пользу», — посоветовал Шестаков.

Как отметил психиатр, вербовка эксплуатирует доверие, потребность в близости и желание быть нужным. Это нормальные свойства психики. Знание о том, как они работают — лучшая страховка. А ключевой вопрос при стремительном сближении: зачем я этому человеку?

