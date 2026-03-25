Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

24 марта в министерстве обороны России сообщили об уничтожении 139 дронов самолетного типа над регионами РФ. Военные сбили эти аппараты в период с 20:00 до 23:00 мск над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым.

В этот же день премьер-министр Литвы Инга Ругинене рассказала, что разбившийся на территории республики БПЛА был запущен с территории Украины. По ее словам, расследование литовских спецслужб установило, что это был «заблудившийся беспилотник».

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе возмездия по предприятиям ВПК Украины.