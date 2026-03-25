Из каких рек в России можно пить воду, рассказал специалист по экологии

Биолог Кириллов: рек и родников, из которых можно спокойно пить воду, в России нет
Рек, из которых можно просто выпить воду без каких-либо рисков, нет ни в России, ни в мире. Также преувеличены надежды на чистую воду из родников, особенно в пределах городов, рассказал «Газете.Ru» кандидат биологических наук по специальности «Гидробиология», доцент по специальности «Экология», заведующий Лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН) Владимир Кириллов.

Речная вода, в отличие от большинства подземных источников, перед употреблением человеком в пищу должна быть очищена от содержащихся в ней веществ.

«Таких рек, из которых можно просто выпить воду без каких-либо рисков, не существует. Причем не только в России, но и в других странах. Из которых можно было бы пить воду без предварительной подготовки, без очистки речной воды различными физическими и химическими способами. А как же горные ручьи, спросите вы? Да, в верховье рек вода менее загрязнена в результате деятельности человека. Но в притоках верхнего течения Катуни можно обнаружить повышенные по сравнению с другими реками концентрации соединений ртути. Природные предпосылки дополняются там сточными водами с горнодобывающих предприятий», — объяснил Кириллов.

Не стоит надеяться и на то, что чистую воду можно найти в родниках. По словам Кириллова, там также могут быть опасные вещества, особенно если родник находится в пределах города.

«Безопасными считаются только официально зарегистрированные родники — например, на территориях санаториев или охраняемые как памятники природы. В остальных случаях лучше перестраховаться: прокипятить воду или использовать качественный фильтр», — заключил биолог.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

