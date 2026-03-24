В Севастополе устанавливают, что взорвалось на балконе жилого дома. И это был не газ и не БПЛА

В Севастополе продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома на улице Павла Корчагина, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. В результате произошедшего минувшей ночью взрыва в одной из квартир на первом этаже частично обрушилась стена, а перекрытия и внутренние конструкции пострадали с первого по третий этажи.
«Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В результате чрезвычайного происшествия погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын числится пропавшим без вести»,
— сообщает крымское управление СК РФ.
Изначально уголовное дело расследовалось по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Теперь к ней добавилась статья 222.1 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства».
В ведомстве отметили, что газовое оборудование в наиболее пострадавшей квартире (где был эпицентр взрыва) не повреждено, в связи с чем «у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа». Кроме того, «признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют».
Что именно взорвалось на балконе, судя по всему, до сих пор не вполне ясно: следствием назначены 15 экспертиз, о результатах которых пока ничего не сообщалось.
В качестве потерпевших и свидетелей допрошены свыше 20 человек, проведено несколько обысков, осмотрены соседние строения.
Расследование контролирует прокуратура Севастополя.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что городские службы и представители муниципалитета работали на месте происшествия весь день. Помощь им оказывали около 100 волонтеров.
«Задач хватило всем. Те, кто имеет опыт работы с подобными разрушениями, помогали спасателям расчищать завалы. Парни-волонтеры помогали разбирать выбитые оконные рамы. Их место сразу затягивали пленкой», — написал губернатор.
По его словам, после бессонной ночи, работы с комиссией и правоохранительными органами многие жители пострадавшего дома уехали отдохнуть. Без них работы в их квартирах не ведутся, на месте находится полиция и следит за порядком.
Губернатор отметил, что после взрыва некоторые жильцы потеряли своих питомцев, которые от испуга разбежались и спрятались. В частности, хозяева ищут большого рыжего мейн-куна по кличке Зевс: животное пережило взрыв, но потом исчезло, владельцы кота очень переживают за него.
Хроника событий
Взрыв в жилом доме №14 по улице Павла Корчагина в Севастополе произошел 23 марта около 23:40 по местному времени (совпадает с московским). Наибольшие повреждения получила квартира на первом этаже, где находился эпицентр. Перекрытия и внутренние конструкции пострадали с первого по третий этажи.
В общей сложности повреждения получили около 40 квартир — в том числе в соседнем доме №20, где после взрыва начался пожар. В шести окрестных домах повыбивало стекла. Потерпевшими по уголовному делу проходят те, кто лишился жилья в результате ЧП.
При взрыве погибла певчая Татианинского храма, мать шестерых детей Ольга Родикова, сообщили на официальной странице храма во «ВКонтакте». Ее двадцатилетний сын Василий пропал без вести, о его судьбе пока ничего не известно. При этом в одном из первых сообщений о случившемся губернатор Михаил Развожаев говорил об обнаружении на месте происшествия двоих погибших. Позже эти данные были уточнены.