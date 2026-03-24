В Севастополе устанавливают, что взорвалось на балконе жилого дома. И это был не газ и не БПЛА

В Севастополе установили эпицентр взрыва в жилом доме на улице Павла Корчагина: предполагается, что неизвестное пока взрывное устройство находилось на балконе наиболее пострадавшей квартиры на первом этаже. Версия о взрыве бытового газа не получила подтверждений — газовое оборудование не пострадало. Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Севастополе продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения многоквартирного дома на улице Павла Корчагина, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. В результате произошедшего минувшей ночью взрыва в одной из квартир на первом этаже частично обрушилась стена, а перекрытия и внутренние конструкции пострадали с первого по третий этажи.

«Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В результате чрезвычайного происшествия погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын числится пропавшим без вести»,

— сообщает крымское управление СК РФ.

Изначально уголовное дело расследовалось по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Теперь к ней добавилась статья 222.1 УК РФ — «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства».

В ведомстве отметили, что газовое оборудование в наиболее пострадавшей квартире (где был эпицентр взрыва) не повреждено, в связи с чем «у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа» . Кроме того, «признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют».

Что именно взорвалось на балконе, судя по всему, до сих пор не вполне ясно: следствием назначены 15 экспертиз, о результатах которых пока ничего не сообщалось.

В качестве потерпевших и свидетелей допрошены свыше 20 человек, проведено несколько обысков, осмотрены соседние строения.

Расследование контролирует прокуратура Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что городские службы и представители муниципалитета работали на месте происшествия весь день. Помощь им оказывали около 100 волонтеров.

«Задач хватило всем. Те, кто имеет опыт работы с подобными разрушениями, помогали спасателям расчищать завалы. Парни-волонтеры помогали разбирать выбитые оконные рамы. Их место сразу затягивали пленкой», — написал губернатор.

По его словам, после бессонной ночи, работы с комиссией и правоохранительными органами многие жители пострадавшего дома уехали отдохнуть. Без них работы в их квартирах не ведутся, на месте находится полиция и следит за порядком.

Губернатор отметил, что после взрыва некоторые жильцы потеряли своих питомцев, которые от испуга разбежались и спрятались. В частности, хозяева ищут большого рыжего мейн-куна по кличке Зевс: животное пережило взрыв, но потом исчезло, владельцы кота очень переживают за него.

Хроника событий

Взрыв в жилом доме №14 по улице Павла Корчагина в Севастополе произошел 23 марта около 23:40 по местному времени (совпадает с московским). Наибольшие повреждения получила квартира на первом этаже, где находился эпицентр. Перекрытия и внутренние конструкции пострадали с первого по третий этажи.

В общей сложности повреждения получили около 40 квартир — в том числе в соседнем доме №20, где после взрыва начался пожар. В шести окрестных домах повыбивало стекла. Потерпевшими по уголовному делу проходят те, кто лишился жилья в результате ЧП.

При взрыве погибла певчая Татианинского храма, мать шестерых детей Ольга Родикова, сообщили на официальной странице храма во «ВКонтакте». Ее двадцатилетний сын Василий пропал без вести, о его судьбе пока ничего не известно. При этом в одном из первых сообщений о случившемся губернатор Михаил Развожаев говорил об обнаружении на месте происшествия двоих погибших. Позже эти данные были уточнены.