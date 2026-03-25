Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Японии нашли мумифицированную русалку в старинном доме

Reuters

В японской Фукусиме обнаружили останки, напоминающие мифическую «русалку». Об этом пишет издание The Sun.

Находка, которую нашли в старинном доме, обладает острыми зубами, длинными руками и хвостовым плавником.

Как отмечает издание, загадочная находка напоминает Каппу — мифического водного демона из японского фольклора. Говорят, что они обитают в прудах и реках Японии, затаскивая людей и скот в воду.

Мумию представят на выставке, ее даже можно будет купить. Организатор мероприятия рассчитывает выручить около £11 755 (примерно 1,27 млн рублей).

До этого загадочный скелет русалки, выброшенный на пляж в Великобритании, сбил местных жителей с толку.

Пола Риган и ее муж Дейв во время прогулки по пляжу в Маргейте, графство Кент, обнаружили странный объект, напоминающий гибрид скелета и русалки. Они описали находку как нечто среднее между скелетом и мягкой, но не разложившейся тканью.

Сначала супруги подумали, что это кусок коряги или останки тюленя, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что это нечто необычное.

Ранее ученые восстановили запахи мумий по молекулярным «отпечаткам».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!