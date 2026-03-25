УАЗ приостановил сборку автомобилей на Кубе из-за энергокризиса
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) приостановил выпуск автомобилей на Кубе из-за проблем с электроснабжением на острове. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на предприятие.

«В настоящее время производство, как в случае большинства предприятий страны, приостановлено, что в первую очередь связано с жесткими ограничениями электроснабжения на острове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания вместе с кубинской стороной ожидает оперативного разрешения ситуации и возобновления работы.

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее Трамп заявил, что на Кубе в ближайшее время произойдет смена правящего режима.

 
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
