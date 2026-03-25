25 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 25 марта
* День работника культуры России
Профессиональный праздник был учрежден указом президента в 2007 году. Он объединил все ранее существовавшие в сфере культуры даты — День музеев, День писателя, День памятников и исторических мест и другие. В России сегодня более 90 тысяч учреждений культуры, а в креативных индустриях занято свыше 4 миллионов человек. 25 марта поздравления принимают сотрудники музеев и ДК, библиотекари, артисты, художники, работники театров и концертных залов, труженики пера, хранители культурного наследия.
* Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
С XV до конца XIX века сотни тысяч жителей, в основном Западной Африки, были использованы для подневольного труда в других странах. По оценкам ЮНЕСКО, в Европу и США в ту эпоху насильственно вывезли около 18 млн человек. 25 марта 1807 года в Великобритании был принят закон об отмене работорговли, но само рабство существовало еще около 80 лет.
В 2007 ООН учредила Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, чтобы люди не забывали трагические уроки истории и боролись за полное искоренение расизма.
* Международный день солидарности с сотрудниками ООН, содержащимися под стражей и пропавшими без вести
Дата отмечается ежегодно 25 марта в годовщину похищения сотрудника ООН, журналиста Алека Коллетта. В 1985 году он работал над материалом о палестинских беженцах в Бейруте и занимался организацией помощи. На Коллетта напали вооруженные бандиты и увезли в неизвестном направлении. С тех пор корреспондента никто не видел, его останки нашли в Ливане в 2009 году.
Всего с 1945 года пропали или были задержаны десятки сотрудников ООН, выполнявших свой профессиональный долг. Этот день призван напомнить о рисках, с которыми сталкиваются миротворцы и представители гуманитарных миссий.
* День спортивного кино
Дата объединяет любителей фильмов о спорте и профессионалов киноиндустрии, создающих такое кино. 25 марта 1896 года американец Бад Гринспен запечатлел на кинопленку соревнования Олимпийских игр. Это событие послужило толчком для развития жанра.
День спортивного кино был учрежден в начале «нулевых» по предложению грузинского режиссера Александра Жгенти. В праздник проходят показы, обсуждения и ретроспективы отечественных и зарубежных фильмов. Это отличный повод пересмотреть любимые картины и вдохновиться историями чемпионов.
Международный день прокрастинации
Прокрастинация — это склонность откладывать важные дела на потом. Необычный праздник призывает с юмором отнестись к этой привычке. Сегодня можно честно признаться себе: иногда пауза помогает перезагрузиться. Однако главный посыл дня — не поощрение лени, а напоминание о том, что важно вовремя расставлять приоритеты и не забывать о дедлайнах.
Какие праздники отмечаются 25 марта в других странах
День независимости — Греция. 25 марта 1821 года в Греции началась освободительная революция, также известная как Греческая война за независимость от Османской империи. Она привела к созданию независимого греческого государства. В Греции этот день — главный национальный праздник, сопровождающийся военным парадом в Афинах и народными гуляньями.
День журавля — Швеция. В конце марта в юго-восточные районы Швеции возвращаются журавли, предвещая скорое наступление тепла. Местные жители с давних пор встречают первых птиц, отмечая в этот день праздник. Это событие особенно ждут дети: накануне они вывешивают на окнах рисунки журавлей, чтобы ускорить их прилет. День журавля совпадает с празднованием Благовещения и Дня вафель, поэтому среди традиций праздника — угощать друг друга вафлями в форме сердечка.
Религиозные праздники 25 марта
* Мариино стояние, или четверток Великого канона
В среду 5-й седмицы Великого поста вечером совершается необычное богослужение, которое в народе получило название Мариино стояние. По церковному уставу оно называется четверток Великого канона. Согласно православному календарю эта служба совершается в четверг, но фактически — в среду вечером, так как богослужебные сутки начинаются в вечерние часы.
Во время службы целиком читается покаянный канон Андрея Критского, который звучал в храмах в первую неделю Великого поста, а также житие Марии Египетской, что само по себе необычно, ведь жития святых сейчас не входят в практику богослужений. Для верующих это возможность еще раз проникнуться покаянным настроением Великого поста.
* День Лиддской иконы Божией матери
По преданию, нерукотворный образ Богородицы чудесным образом появился в городе Лидда (современный Лод в Израиле), где апостолы Петр и Иоанн возвели храм в честь Пресвятой Девы. Сама Богородица посетила эту обитель и наделила свой образ благодатью. В эпоху иконоборчества святыне не раз грозило уничтожение, но она сохранилась. На Руси в XVI веке Лиддскую икону начали отождествлять с Тихвинской.
* Благовещение Девы Марии у западных христиан
Праздник посвящен явлению архангела Гавриила Деве Марии с благой вестью о грядущем рождении Спасителя — Иисуса Христа. Это событие описано в Евангелии от Луки. Западные конфессии отмечают Благовещение 25 марта, а Русская, Иерусалимская, Грузинская, Польская и Сербская православные церкви празднуют его 7 апреля.
• преподобного Феофана Сигрианского, исповедника;
• праведного Финееса, первосвященника Израильского;
• святителя Григория Двоеслова, папы Римского;
• преподобного Симеона Нового Богослова;
• исповедника Александра Державина;
• священномучеников Иоанна Плеханова, Константина Соколова, Сергия Скворцова, преподобномученика Владимира (Волкова).
Католическая церковь 25 марта вспоминает:
• святого Эльфвода, епископа Солсбери;
• святых отшельников Баронтия и Дезидерия;
• святого Дисмаса.
Народные праздники и приметы 25 марта
* Феофанов день
На Руси день памяти святого Феофана Сигрианского в народе называли Феофанов день. В это время было принято заботиться о птицах: пернатых угощали семенами льна и конопли. Считалось, что чем больше птиц прилетит во двор, тем богаче будет урожай этих культур.
Особое внимание уделяли лошадям: их водили на водопой, поили из серебряной посуды, а в родники и колодцы опускали серебряные монеты, чтобы вода приобрела целебную силу и уберегла животных от болезней.
В Феофанов день нельзя было сквернословить и ругаться. Также 25 марта не рекомендовалось долго спать: наши предки верили, что это сулит неудачи.
* Приметы
Лошадь громко ржет в этот день — к радости и счастью.
Если туман утром застилает дорогу — будет хороший урожай льна и конопли.
Если снег тает с северной стороны муравейника — лето будет теплым и длинным, если с южной — холодным и коротким.
Какие исторические события произошли 25 марта
* 421 год — по легенде, в день Благовещения Девы Марии в Северной Италии основана Венеция.
* 1238 год — начало героической обороны Козельска от войск Батыя. Спустя 50 дней город пал, и враги уничтожили всех его жителей, включая младенцев и стариков.
* 1655 год — голландский астроном Христиан Гюйгенс обнаружил первый и крупнейший спутник Сатурна Титан.
* 1814 год — сражение при Фер-Шампенуазе: союзные войска, состоящие из русских, австрийских, прусских и немецких корпусов, разбили армии маршалов Мармона и Мортье, которые намеревались соединиться с корпусами Наполеона.
* 1938 год — начато регулярное вещание Московского телецентра, в этот день показали советский фильм «Великий гражданин» о жизни и смерти Сергея Кирова.
* 1957 год — главы Бельгии, ФРГ, Франции, Италии, Люксембурга и Нидерландов заключили в Риме договор об образовании Европейского экономического сообщества (ЕЭС).
* 1996 год — инициативная группа, выдвинувшая Бориса Ельцина на второй срок, представила более 1,3 млн подписей для его регистрации на выборах.
* 2002 год — обнаружен ген эпилепсии.
* 2018 год — в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар, в результате которого погибло 60 человек.
Дни рождения и юбилеи 25 марта
* В 1479 году родился Василий III Иванович — великий князь Владимирский и Московский.
* В 1867 году родился Джон Гутзон Борглум — американский скульптор и архитектор, автор Рашморского мемориала — барельефа на горе Рашмор со скульптурными портретами четырех президентов США.
* В 1867 году родился Артуро Тосканини — итальянский и американский дирижер. Управлял мировыми премьерами таких опер, как «Паяцы», «Богема» и «Турандот».
* В 1881 году родился Бела Барток — венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист.
* В 1921 году родилась Симона Синьоре — французская актриса кино и театра, обладательница премий «Оскар» и «Сезар».
* В 1925 году родился Александр Чекалин — юный советский партизан-разведчик, схваченный и замученный фашистами в 1941 году, Герой Советского Союза.
Кто отмечает дни рождения
* 79 лет исполняется Элтону Джону — британскому певцу, пианисту и композитору.
* 70 лет исполняется Ефиму Шифрину — актеру театра, кино, телевидения, юмористу, артисту эстрады.
* 69 лет исполняется Тамаре Акуловой — актрисе театра и кино, педагогу, заслуженной артистке Российской Федерации.
* 61 год исполняется Саре Джессике Паркер — американской актрисе и продюсеру, звезде телесериала «Секс в большом городе».
* 53 года исполняется Андрею Николишину — хоккеисту, тренеру, чемпиону мира 1993 года и бронзовому призеру Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России.
* 52 года исполняется Ксении Раппопорт — актрисе театра и кино, народной артистке Российской Федерации.