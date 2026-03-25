Иран ударил по станциям приема спутниковой связи в Израиле

Иран нанес ракетный удар по станциям приема спутниковой связи в Израиле

Иран атаковал станции приема спутниковой связи в Израиле. Об этом рассказал Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает ТАСС.

В сообщении говорится, что в ходе очередной волны ракетных атак Тегеран нанес удары по Эйлату и «станциям приема спутниковой связи, которые предоставляют услуги израильской армии».

Кроме того, иранские вооруженные силы запустили ракеты и дроны по четырем базам США на Ближнем Востоке.

24 марта Тегеран ударил по промышленным объектам оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и технологической Israel Aerospace Industries рядом с аэропортом Бен-Гурион в Израиле.

В этот же день секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что перспективы прекращения конфликта в регионе в настоящее время не просматриваются. По его мнению, нет признаков того, что США и Израиль намерены завершить «свою военную авантюру».

Ранее в Иране сообщили, что США и Израиль ударили по АЭС «Бушер».