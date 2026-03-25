Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь может стать фигурантом нового уголовного дела

Илья Наймушин/РИА Новости

Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь может стать фигурантом нового уголовного дела. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, в отношении Митволя и его предпринимательской деятельности проводится проверка в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве. Проверяется причастность экс-чиновника к хищению бюджетных средств, которые были выделены на выполнение государственного заказа. Но в деле пока нет фигурантов, а сам Митволь никакого статуса в нем не имеет. Кроме того, в ходе назначенной проверки требуется провести ряд комплексных экспертиз.

В свою очередь, в окружении Митволя заявили, что ничего не слышали о подобной проверке.

24 марта стало известно, что Митволь, которого в 2023 году приговорили к четырем с половиной годам колонии за хищение 975 млн рублей при строительстве красноярского метро, вышел на свободу. Бывший чиновник рассказал, что после освобождения он останется жить в России.

Ранее стало известно о поведении Митволя в колонии.

 
