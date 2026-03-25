Лидер КНДР заявил, что Пхеньян всегда будет на стороне Москвы

Ким Чен Ын заявил, что КНДР всегда будет на стороне Москвы

Лидер КНДР Ким Чен Ын в письме президенту РФ Владимиру Путину заявил, что Пхеньян всегда будет с Москвой. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Я убежден, что прочные отношения и доверие, установившиеся между нами, несомненно, обеспечат в будущем прочность и поступательность отношений между двумя странами, а также будут решительно способствовать развитию и повышению благосостояния народов двух государств. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и наша непоколебимая воля», — говорится в тексте.

Также Ким Чен Ын поблагодарил российского лидера за поздравление с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР.

Политик отметил: сегодня Пхеньян и Москва тесно сотрудничают, оказывая друг другу мощную взаимную поддержку, носящую союзнический характер, в деле защиты суверенитета и содействия благосостоянию народов обеих стран.

Ранее в Кремле допустили скорый визит Ким Чен Ына в Россию.