В Общественной палате рассказали, как будут начисляться пени по ЖКХ до 2027 года

Машаров: пени за просрочку оплаты ЖКХ до 2027 года начислят по минимальной ставке
Пени за просроченную оплату услуг ЖКХ до 1 января 2027 года будут начисляться исходя из размера минимальной ключевой ставки. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Пени по ЖКХ начисляются с 31-го дня просрочки. Размер составляет 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга в день. С 91-го дня просрочки начинает действовать повышенная ставка: 1/130 ставки рефинансирования.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого предупреждал, что в марте россияне могут получить квитанции со старой датой оплаты жилищно-коммунальных услуг до 10 апреля. Специалист напомнил, что, согласно новым правилам, вступившим в силу 1 марта, собственники и наниматели жилых помещений должны уплатить услуги ЖКХ не позднее 15-го числа следующего месяца, а не 10-го, как было раньше.

Банк России на заседании 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. По прогнозам экономистов, ставки по вкладам быстро отреагируют на решение ЦБ и снизятся на 0,3-0,5 процентных пункта в ближайшие две-три недели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиян предупредили о штрафах за захламление подъездов.

 
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
