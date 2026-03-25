88% россиян принимают БАДы, большинство — без консультации с врачом

Большинство (88%) россиян принимают витамины и БАДы (55% — периодически, 33% — постоянно). При этом лишь 19% всегда консультируются с врачом перед началом приема. Это показало исследование Аналитического центра Европейского медицинского центра (EMC), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство (55%) советуются с врачом лишь изредка, а четверть опрошенных (26%) вообще не обсуждают это с врачом. Только 12% считают обязательным сдавать анализы для выявления реального дефицита, остальные либо делают это иногда (39%), либо пьют добавки для профилактики (40%).

Главной причиной для начала приема витаминов респонденты назвали проблемы с самочувствием.

58% опрошенных начинают прием витаминов при появлении жалоб (усталость, сонливость и выпадение волос — частые сигналы, побуждающие к действию).

56% респондентов принимают витамины для профилактики в осенне-зимний период и сезон ОРВИ.

32% россиян следуют назначениям врача, доверяя профессиональному мнению.

25% опрошенных принимают витамины целенаправленно, чтобы устранить выявленный в ходе анализов дефицит определенных веществ.

Лидером среди витаминов стал D — его принимают 46% респондентов. В топ самых востребованных также вошли:

магний — 38%;
омега-3 — 35%;
витамин С — 33%;
витамины группы В — 30%;
железо — 24%;
поливитамины — 23%.

Выяснилось, что россияне чуть чаще доверяют советам из соцсетей, чем рекомендациям специалистов.

48% опрошенных получают информацию из блогов и социальных сетей.
47% респондентов доверяют советам медицинских специалистов.
39% обращаются к статьям и книгам, посвященным здоровью.
32% россиян доверяют советам друзей и знакомых.
7% не интересуются информацией о витаминах и добавках.

Несмотря на популярность витаминов, оценить их эффект потребителям сложно:

— 63% опрошенных считают, что эффект от приема препаратов возможен, но его трудно заметить;
— 24% респондентов отмечают прилив сил и улучшение самочувствия;
— 10% не замечают никакой разницы после приема добавок.

Камиля Табеева, руководитель отделения эндокринологии, эксперт по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра, к. м. н.:

«Витаминотерапия работает только в рамках комплексного подхода к здоровью. Витамины должен назначать врач для восполнения доказанного дефицита. Сначала необходимо проверить их уровень в крови и только потом планировать прием, подобрав дозировки, соответствующие конкретному случаю. Например, человеку с избыточной массой тела может потребоваться более высокая доза витамина D. При глубоком дефиците витамина В12 также нужны высокие дозировки, которые, как правило, не содержатся в готовых комплексных препаратах. Бесконтрольный же прием витаминов может навредить: передозировка способна вызывать нежелательные реакции, в том числе со стороны печени».

Большинство россиян (63%) считают, что даже при сбалансированном рационе иногда прием витаминов остается оправданным. При этом 12% опрошенных уверены, что все жизненно важные микроэлементы можно получить исключительно из пищи. Четверть респондентов (25%) полагает, что современные продукты обеднены витаминами, и добавки становятся необходимостью.

Интересно, что 40% опрошенных считают персональную формулу витаминов, подобранную с учетом их образа жизни и анализов, идеальным решением. Еще 35% респондентов готовы доверить подбор витаминов врачу. Это свидетельствует о растущем спросе на персонализированный подход в медицине, хотя на практике большинство пока что предпочитает «назначать» себе витамины самостоятельно.

Ранее россиянам объяснили, как отличить рабочие БАДы от пустышек.

 
Теперь вы знаете
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
