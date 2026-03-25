Россиянам объяснили, что препятствует началу самостоятельной жизни молодежи

«Известия»: россияне откладывают самостоятельную жизнь из-за дорогого жилья
Дороговизна жилья препятствует началу самостоятельной жизни молодых россиян. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным ВЦИОМа, примерно 40% представителей поколения Z продолжают проживать со своими родителями. Эксперты считают, что ключевым объяснением этого явления являются финансовые ограничения. Так на аренду однокомнатной квартиры уходит около 21% средней заработной платы. Но, если учитывать медианную зарплату, которая примерно на 25% меьше средней, то доля расходов на аренду составляет уже 30%. В отдельных российских регионах этот показатель доходит до 40%.

Значительные расходы на аренду, в свою очередь, не позволяею накопить молодежи на собственную недвижимость. Так, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройке в конце 2025 года составляла 215,282 тыс. рубля. Чтобы купить квартиру площадью 40 квадратных метров при ипотечной ставке более 21% на 30 лет и первоначальном взносе 20%, необходимо иметь доход более 158 тыс. рублей в месяц, что на 13% выше среднего уровеня по стране.

23 февраля эксперт по фондовому рынку «Газеты.Ru» Кирилл Селезнев заявил, что молодые россияне могут всю жизнь жить с родителями, не обращаясь за ипотекой на собственное жилье.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании аренды в апреле.

 
