Депутаты Госдумы могут принять участие в российско-американских переговорах в США

В ближайшее время в Соединенные Штаты может направиться делегация Госдумы РФ, которую возглавит заместитель главы комитета по международным делам Вячеслав Никонов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

По словам одного из собеседников издания, никто из руководства партии «Единая Россия» в США не полетит. Никонов же является отличным вариантом. Он отлично владеет английским языком и сможет «говорить американским конгрессменам о победе России». Источник отметил, что прежде чем депутаты направятся в США, с тех, кто входит в российскую делегацию, должны на время визита снять санкции, а решение об этом должно согласовываться на уровне Государственного департамента.

29 декабря глава комитета Государственной думы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что российские депутаты и сенаторы общались с коллегами из палаты представителей и сената конгресса США даже в моменты особой напряженности между Россией и США, однако об этом нельзя было говорить, чтобы никого не подставить.

