В аэропорту Кувейта загорелся топливный резервуар

Резервуар с топливом загорелся в аэропорту Кувейта после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления гражданской авиации эмирата, передает ТАСС.

Пожарные прибыли на место происшествия. В управлении гражданской авиации Кувейта добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

По данным агентства Bloomberg, ОАЭ и Саудовская Аравия «теряют терпение» из-за иранских атак, уже затронувших порты, энергетические объекты и аэропорты. Источники утверждают, что эти два государства рассматривают возможность вступления в военный конфликт с Ираном.

Ранее Россия осудила нападения на мирное население и инфраструктуру ОАЭ.