Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Какие препараты лучше всего замедляют старение, рассказал биолог

Биолог Москалев: три БАДа помогают замедлить старение организма
Известно около 1000 веществ, способных замедлять старение (геропротекторов). В основном они применяются при лабораторных исследованиях, но есть и те, которые доступны всем. Например, это такие биологически активные добавки, как глицин, астаксантин и L-карнитин, рассказал «Газете.Ru» директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Алексей Москалев.

«В целом геропротекторы можно разделить на три группы: лекарства, БАДы и вещества, содержащиеся в еде. Среди лекарств самые эффективные — это современные препараты от диабета. Они защищают сердце, мозг и снижают онкологические риски, но их назначает только врач. Более доступный вариант — биологически активные добавки к пище — это природные соединения, такие как глицин, астаксантин и L-карнитин. Они помогают клеткам бороться с износом», — заметил специалист.

Однако простейший способ замедлить старение, по словам Москалева, — это рацион. Важно придерживаться правильного питания.

«Включайте в рацион специи (карри), зелень, ягоды, темный шоколад, оливковое масло, чай и кофе, они содержат десятки геропротекторных веществ», — заключил специалист.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!