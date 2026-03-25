Американских десантников отправят на Ближний Восток

Fox News: штаб 82-й воздушно-десантной дивизии США отправят на Ближний Восток
Командное звено 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США получило приказ о развертывании на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Генерал-майору Брэндону Тегтмайеру и его группе управления приказано начать переброску на Ближний Восток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее поступала информация о планах США использовать наземные подразделения для захвата иранского острова Харк и других операций на территории Ирана.

В недавней статье для Bloomberg обозреватель Марк Чемпион написал, что США оказались в тупике в войне с Ираном, так как у Вашингтона нет «очевидной стратегии», а Исламская Республика обладает высоким «болевым порогом».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в Европе заявили, что Трампу придется смириться с поражением в Иране.

 
