«Мы уже выиграли эту войну»: Трамп заявил, что Иран готов заключить сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от разработки ядерного оружия. Он также заявил, что «уже выиграл эту войну», и сообщил о «ценном подарке» со стороны Тегерана, связанном с нефтью и газом. По его словам, представители администрации США уже ведут переговоры о заключении сделки.

Иран согласен на заключение сделки и готов отказаться от разработки ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп. Речь об этом зашла на брифинге по поводу приведения к присяге нового министра внутренней безопасности Марка Маллина в Овальном кабинете Белого дома.

«Они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия. Они на это согласились», — сказал Трамп.

По словам Трампа, в переговорах со стороны США участвуют его зять Джаред Кушнер, спецпредставитель Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Представителей Ирана он не назвал, заявив лишь, что это «те, кто хочет заключить сделку».

Развивая тему, он сообщил, что иранские переговорщики «сделали нечто удивительное» и преподнесли США подарок «на огромную сумму денег». Что именно он имел в виду, Трамп не уточнил, отметив лишь, что речь идет о нефти и газе. На вопрос журналиста, имеет ли это отношение к Ормузскому проливу, он ответил: «Да, это связано с проливом».

Говоря о руководстве Ирана, Трамп заявил, что, по его мнению, в Тегеране, уже произошла смена режима , и «нынешние лидеры сильно отличаются от тех, с кем мы начинали и кто создал все эти проблемы».

США ведут «переговоры с помощью бомб»

На вопрос о том, действительно ли он надеется на то, что мирное соглашение с Ираном будет достигнуто, Трамп ответил: «Эта война выиграна. Иран уничтожен в военном отношении». Кроме того, он вновь сообщил о том, что в случае уничтожения в Иране «огромной мощной электростанции» Тегеран ничего не смог бы с этим поделать.

Помимо этого, Трамп заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн скептически относятся к перспективе переговоров с Ираном. Сам Хегсет на том же брифинге заявил, что Соединенные Штаты «ведут переговоры с помощью бомб» .

«Выйти, вступить в контакт и уничтожить врага как можно яростнее с самого первого мгновения. Вот почему мы также рассматриваем себя как часть этих переговоров. Мы ведем переговоры при помощи бомб. Пока мы кружим над Тегераном, как говорил президент, у вас есть выбор относительно своего будущего», — заявил глава Пентагона.

Ждут ответа Тегерана

Со стороны Ирана реакции на эти заявления пока не поступало. Вчера иранские власти отрицали, что вообще ведут какие-либо переговоры с США, и выражали недоумение по поводу утверждений президента Трампа. В Telegram-канале официального иранского агентства Irna, где регулярно публикуются заявления иранских властей, на момент публикации сообщений на эту тему не было.

При этом американский портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщает, что Соединенные Штаты и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг — однако окончательного ответа из Тегерана пока нет.

В публикации отмечается, что на фоне сообщений о возможных переговорах в Израиле растет тревога: власти страны опасаются, что Вашингтон пойдет на компромисс с Тегераном и сделка окажется намного мягче целей, ранее заявленных израильской стороной.

«Есть опасения, что Трамп решит заключить сделку и остановить войну, даже если будет выполнена только часть его требований, а остальное снова отложат на потом», — приводит издание слова израильского источника.

По информации Axios, в Соединенных Штатах не исключают сразу двух сценариев развития событий. С одной стороны, из Ирана через Пакистан, Египет и Турцию идут сигналы о возможной встрече. С другой — Пентагон продолжает готовить варианты новой эскалации, включая переброску дополнительных сил в регион.

Это подтверждает и New York Times. Со ссылкой на представителей Пентагона издание сообщает, что американские военные рассматривают возможность переброски в Иран 82-й воздушно-десантной дивизии численностью около 3000 солдат. Эти силы могут быть перебазированы на Ближний восток в течение 18 часов и использованы для захвата острова Харг — главного центра экспорта иранской нефти.