Невролог назвала настольные игры, которые прокачивают мозг

Настольные игры могут быть эффективным инструментом для поддержания когнитивного здоровья, помогая замедлять возрастные изменения и тренировать память, внимание и мышление. О том, какие настольные игры наиболее полезны для мозга, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия.

«Многие привыкли воспринимать настольные игры исключительно как способ приятно провести время, однако с точки зрения неврологии они являются эффективным инструментом для тренировки мозга. Во время игры активизируется работа нейронов, усиливается нейропластичность и формируется так называемый когнитивный резерв. Чем он выше, тем дольше мозг сохраняет ясность и устойчивость к возрастным изменениям», — рассказала невролог.

При этом, как подчеркнула специалист, важна регулярность: наибольший эффект достигается при систематической практике, а не эпизодических играх.

Так, по ее словам, классические игры, такие как шахматы и шашки, задействуют сразу несколько ключевых функций. В процессе партии активно работают лобные доли, отвечающие за планирование и контроль импульсивности, тренируется память и развивается пространственное мышление. Такой комплексный подход помогает мозгу эффективно справляться с многозадачностью и служит профилактикой нарушений, связанных с возрастными изменениями.

«Игры, направленные на развитие памяти и внимания, такие как маджонг и «Мемо», стимулируют работу гиппокампа — области мозга, отвечающей за переход кратковременной памяти в долговременную. Именно эта структура одной из первых страдает при нейродегенеративных заболеваниях. Подобные игры развивают зрительно-пространственное восприятие, скорость реакции и концентрацию внимания», — продолжила специалист.

Не менее полезны и словесные игры, например «Эрудит» или «Словодел». Как объяснила врач, в процессе подбора слов активизируются зоны коры головного мозга, отвечающие за речь и семантическую память. Это помогает поддерживать беглость речи и предотвращать трудности с подбором слов, которые часто возникают с возрастом. Кроме того, такие игры способствуют развитию гибкости мышления.

Карточные игры, в том числе покер и преферанс, также оказывают положительное влияние на когнитивные функции. Они требуют логического анализа, стратегического мышления и контроля эмоций. Освоение новых правил и стратегий создает умеренную нагрузку на нервную систему, что стимулирует формирование новых синаптических связей.

«Таким образом, настольные игры могут стать не только увлекательным хобби, но и эффективным способом поддержания здоровья мозга при условии регулярного участия», — резюмировала Джикия.

