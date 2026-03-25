Ким Чен Ын поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием

Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый товарищ Владимир Путин, выражаю искреннюю признательность за то, что вы первым направили теплые и сердечные поздравления в связи с моим переизбранием на ответственный пост председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в сообщении.

Политик также отметил, что сегодня Россия и КНДР тесно сотрудничают, оказывая друг другу мощную взаимную поддержку, носящую союзнический характер, в деле защиты суверенитета и содействия благосостоянию народов обеих стран.

23 марта президент РФ Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР.

В обращении сказано, что решение депутатов Верховного Народного Собрания наглядно свидетельствует о единодушной общественной поддержке проводимого им курса на эффективное решение социально-экономических задач, стоящих перед страной, а также защиты ее суверенитета и законных интересов на международной арене.

Ранее в Кремле допустили скорый визит Ким Чен Ына в Россию.

 
