Подоляк: Трамп ответит перед избирателями за отказ покупать беспилотники у Киева

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, отказавшемуся покупать украинские беспилотники для защиты американских баз и союзников от иранских «Шахедов», придется ответить перед избирателями. Об этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм».

Чиновник подчеркнул, что сейчас Украина предлагает готовые военные решения для США и стран Ближнего Востока. По его словам, после четырех лет конфликта Киев компетентен в этом вопросе. Но Трамп отказался от украинской помощи в защите от иранских дронов, поэтому в Соединенных Штатах могут задать вопрос, почему глава государства принял такое решение.

20 марта Трамп заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о помощи США дронами были политическим пиаром.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что добыча нефти, зависящая от использования Ормузского пролива, «может полностью прекратиться уже в течение ближайшего месяца».

