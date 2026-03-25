NYT узнала, что США отправили Ирану план по прекращению конфликта

NYT: США передали Ирану план из 15 пунктов по выходу из конфликта

Власти США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Предложение из 15 пунктов <...> отражает стремление администрации найти выход из конфликта на фоне его экономических последствий», — говорится в публикации.

Отмечается, что США отправили план «через Пакистан».

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

