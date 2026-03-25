Дмитриев рассказал, к чему может привести помощь Британии в Ормузском проливе

Дмитриев: помощь Лондона в Ормузе может поднять цены на нефть до $200

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X отреагировал на новость, что Великобритания возглавит коалицию, которая обеспечит возобновление работы Ормузского пролива.

«Учитывая безупречную репутацию [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, отмеченную постоянными неудачами, в итоге цены на нефть могут достигнуть $200», — подчеркнул он.

24 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД КНР Ван И заявил, что Ормузский пролив открыт для безопасного международного судоходства. Однако это не касается тех стран, которые участвуют в конфликте против Ирана.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз может направить свои корабли в Ормузский пролив только после окончания военного конфликта вокруг Исламской Республики. Она отметила: лидеры стран — членов объединения обсуждали такую возможность.

Ранее США отправили Ирану план по прекращению конфликта.