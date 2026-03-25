Россиян предупредили о необычно большом количестве клещей

Ученый Костарной: популяция клещей может увеличиться из-за снежной зимы
Прошедшая снежная зима может увеличить популяцию клещей. Об этом РИА Новости заявил заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Алексей Костарной.

Он отметил, что глубокий снег надежно защитил клещей от промерзания во время зимовки. Поэтому можно прогнозировать, что популяция клещей в этом году может быть более многочисленна, чем обычно. Костарной напомнил, что опасные клещи встречаются практически на всей территории России. Они переносят вирусный энцефалит, клещевые риккетсиозы, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз и другие инфекции.

Ученый указал, что вероятность заразиться от клещей вирусным энцефалитом есть в Калининградской и Ленинградской областях, Карелии, других регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов, в Поволжье, Забайкалье, на Алтае, в Туве и других регионах Сибири, на Дальнем Востоке. Клещи, передающие клещевой риккетсиоз, распространены в европейской части России, в частности, Астраханской области, в ряде сибирских регионов, на Дальнем Востоке. Заболеть клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) можно в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Вологодской, Липецкой, Белгородской, Калужской и Самарской областях, Краснодарском крае, Татарстане, Сибири и Урале.

23 марта главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин сообщил, что симптомы клещевого энцефалита часто напоминают простуду.

Ранее сообщалось, что в Москве могут появиться агрессивные клещи-преследователи.

 
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
