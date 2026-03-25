Вакцина от аллергии на березу может появиться в России в 2027 году

Депутат Леонов: вакцина от аллергии на березу будет доступна в РФ в 2027 году

В России вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы может стать доступной в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

По его словам, в 2025 году в стране успешно завершились клинические исследования первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы.

Леонов отметил, что результаты испытаний показали эффективность препарата. В частности, у 25% привитых пациентов симптомы отсутствовали полностью, а большинство перенесло сезон цветения в более легкой форме.

«Уже в конце 2026 года вакцина может получить постоянную регистрацию, а в 2027 году — поступить в оборот. Это означает, что к следующему сезону цветения препарат «Аллергарда» может стать доступен для пациентов старше 18 лет», — заявил парламентарий.

Он также напомнил, что в 2025 году в российских аптеках наблюдался дефицит французского препарата «Сталораль», применяемого для лечения аллергии на пыльцу березы. По его словам, подобные ситуации создают зависимость от зарубежных поставок.

Основным методом лечения аллергии на пыльцу березы ранее оставалась аллерген-специфическая иммунотерапия, курс которой занимал около трех лет. Как уточнил Леонов, применение вакцины «Аллергарда» предполагает лечение в течение двух сезонов с введением до пяти инъекций вне периода цветения.

