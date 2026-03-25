Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Вакцина от аллергии на березу может появиться в России в 2027 году

V2505/Shutterstock/FOTODOM

В России вакцина для лечения аллергии на пыльцу березы может стать доступной в 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

По его словам, в 2025 году в стране успешно завершились клинические исследования первой в мире вакцины от аллергии на пыльцу березы.

Леонов отметил, что результаты испытаний показали эффективность препарата. В частности, у 25% привитых пациентов симптомы отсутствовали полностью, а большинство перенесло сезон цветения в более легкой форме.

«Уже в конце 2026 года вакцина может получить постоянную регистрацию, а в 2027 году — поступить в оборот. Это означает, что к следующему сезону цветения препарат «Аллергарда» может стать доступен для пациентов старше 18 лет», — заявил парламентарий.

Он также напомнил, что в 2025 году в российских аптеках наблюдался дефицит французского препарата «Сталораль», применяемого для лечения аллергии на пыльцу березы. По его словам, подобные ситуации создают зависимость от зарубежных поставок.

Основным методом лечения аллергии на пыльцу березы ранее оставалась аллерген-специфическая иммунотерапия, курс которой занимал около трех лет. Как уточнил Леонов, применение вакцины «Аллергарда» предполагает лечение в течение двух сезонов с введением до пяти инъекций вне периода цветения.

24 марта врач-аллерголог Оксана Кузнецова рассказала, что в сезон цветения людям с аллергией важно создать на даче комфортные условия без аллергенов, чтобы не отказываться от загородного отдыха в этот период. Для этого необходимо грамотно составить планировку участка и подобрать подходящие растения.

Ранее врач перечислила продукты, которые усиливают аллергию весной.

 
Теперь вы знаете
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!