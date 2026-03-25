В Израиле раскрыли 15 пунктов мирного плана США по Ирану

Стало известно содержание 15 пунктов мирного плана Соединенных Штатов по Ирану. Об этом, ссылаясь на западный источник, сообщает 12-й израильский канал.

В соответствии с ним, Вашингтон требует у Тегерана демонтировать существующий ядерный потенциал. Иран должен полностью отказаться от возможности обладать ядерным оружием. На территории страны не будет осуществляться обогащение урана.

США настаивают, чтобы Иран передал МАГАТЭ свои запасы из примерно 450 килограммов урана, обогащенного до 60%, и демонтировал ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. При этом Тегеран должен предоставить МАГАТЭ полный доступ, прозрачность и контроль на территории страны.

Иранскую ракетную программу необходимо ограничить по количеству ракет и дальности их полета, оставив в дальнейшем за ракетным оружием Тегерана лишь функции самообороны.

Вашингтон также требует от Ирана прекращения финансирования и вооружения региональных группировок. Ормузский пролив должен оставаться открытым и функционировать как свободный морской коридор.

Взамен этого США обещают Исламской Республике отменить все международные санкции и оказать помощь в развитии гражданской ядерной программы, в том числе на атомной электростанции в Бушере.

25 марта газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что власти США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране прокомментировали сообщения о согласии Хаменеи на переговоры с США.