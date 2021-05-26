Абхазия отказалась от намерений урегулировать отношения с Грузией

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о внесении изменения в Концепцию внешней политики республики, утвержденную в декабре прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте лидера государства.

Из Концепции внешней политики Абхазии исключается абзац из раздела об урегулировании отношений с Грузией.

«Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным», — говорится в документе.

После того как была утверждена Концепция, положения об урегулировании отношений с Грузией подверглись критике со стороны депутатов Парламента, а также вызвали волну возмущений в обществе, передает Sputnik Абхазия.

Также в парламенте попросили абхазского лидера доработать документ. После чего Бжания предложил парламенту подготовить свою редакцию Концепции внешней политики Абхазии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона остается для Абхазии «партнером номер один».