Лукашенко заявил, что угрозу о минировании самолета Ryanair получили три аэропорта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к парламентариям заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair получили аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Об этом сообщает «Пул первого».

«Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair находился террорист.

По его словам, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии.

«Экипаж советовался с хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске», — сказал ранее президент и задался вопросом, почему другие аэропорты не приняли самолет.

Он выразил мнение, что маневр с разворотом выглядит нелогично.

«Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», — подчеркнул он.

По словам президента, информация о том, что это белорусские власти вынудили самолет приземлиться, используя истребители МиГ-29, является абсолютной ложью. Глава государства уточнил, что задача истребителей — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.