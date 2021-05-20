Захарова рассказала Зеленскому об особенностях кроя косоворотки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала крой косоворотки, которую надел президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Днем вышиванки. Об этом она пишет у себя в Facebook.

«Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке — бесценно. (Академик) Дмитрий Лихачев считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Это было нужно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», — написала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, надев русскую косоворотку.

21 мая на Украине отмечается День вышиванки. Считается, что с помощью этого неофициального праздника жители страны подчеркивают свое уважительное отношение к национальным традициям.