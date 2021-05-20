Зеленский поздравил граждан Украины с Днем вышиванки в русской косоворотке

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, надев русскую косоворотку. Фотография опубликована в Instagram-профиле государственного лидера.

«Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — написал Зеленский.

В комментариях пользователи социальной сети отметили крой одежды, которую надел политик для фотосессии. Один из подписчиков под ником Тарас Махно спросил президента, почему он назвал гордостью Украины «русскую косоворотку».

Под подписью к фотографии началась дискуссия, во время которой пользователи обсуждали, зачем Зеленский надел русскую национальную одежду и поздравил в ней украинцев.

21 мая на Украине отмечается День вышиванки. Считается, что с помощью этого неофициального праздника жители страны подчеркивают свое уважительное отношение к национальным традициям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался давать характеристику президенту России Владимиру Путину. Украинский лидер добавил, что очень осторожно относится к характеристикам главы России.