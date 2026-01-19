Размер шрифта
Адвокат рассказала, когда Лурье сможет заехать в квартиру Долиной

Адвокат Свириденко: Долина вывезла вещи из квартиры, и Лурье может заезжать
Кирилл Зыков/РИА Новости

Адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Полины Лурье Светлана Свириденко рассказала, когда ее клиентка сможет заехать в новое жилье. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Свириденко, Лурье уже может заезжать — из квартиры Долиной вывезены все личные вещи звезды, кроме заранее оговоренных. Претензий стороны друг к другу не имеют.

Как уточняет издание «Осторожно, новости», адвокат певицы Мария Пухова также опровергла информацию о взломе двери в квартире Долиной. Мастера якобы вызывали, чтобы открыть сейф, который оказался пустым.

До этого СМИ сообщили, что представители певицы Ларисы Долиной вынуждены были оплатить услуги профессионального мастера по вскрытию замков. Как утверждает Telegram-канал Mash, стоимость услуги составила 15 тысяч рублей. Процедуру провел специалист по имени Максим, она заняла всего десять минут — для доступа в помещение пришлось просверлить новое отверстие, после чего замок был успешно вскрыт.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Лурье за 112 миллионов рублей. Верховный суд России 16 декабря признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, отменив предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы.

Артистка заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, из-за чего, потеряв деньги, не желала отдавать квартиру. Во время судов артистка продолжала проживать в квартире.

Ранее адвокат раскрыл, вернется ли Долина в Россию.

