Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

СМИ выяснили подробности встречи Дмитриева с делегацией США в Давосе

Axios: Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе 20 января
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Давосе встретится со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X, ссылаясь на источник.

«Дмитриев завтра в Давосе встретится с... Уиткоффом и Кушнером», — написал Равид.

О встрече главы РФПИ с американской делегацией писало 19 января агентство Reuters, ссылаясь на источники.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что делегация республики доложила о переговорах с США во Флориде по поводу урегулирования конфликта. Политик заявил, что участники провели несколько раундов обсуждений и работают над документами, необходимыми для завершения военных действий. Глава государства отметил, что Киев информирует Вашингтон о постоянных ударах по энергосистеме.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, участвующий в переговорах, опубликовал в Telegram пост об их итогах. Он отметил, что обсуждения продолжались два дня. Умеров добавил, что команды стран договорились продолжить консультации в Давосе.

Ранее Дмитриев заявил о «быстрой капитуляции» ЕС.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656443_rnd_3",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+