СМИ выяснили подробности встречи Дмитриева с делегацией США в Давосе

Axios: Дмитриев встретится с Уиткоффом и Кушнером в Давосе 20 января

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в Давосе встретится со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X, ссылаясь на источник.

«Дмитриев завтра в Давосе встретится с... Уиткоффом и Кушнером», — написал Равид.

О встрече главы РФПИ с американской делегацией писало 19 января агентство Reuters, ссылаясь на источники.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал, что делегация республики доложила о переговорах с США во Флориде по поводу урегулирования конфликта. Политик заявил, что участники провели несколько раундов обсуждений и работают над документами, необходимыми для завершения военных действий. Глава государства отметил, что Киев информирует Вашингтон о постоянных ударах по энергосистеме.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, участвующий в переговорах, опубликовал в Telegram пост об их итогах. Он отметил, что обсуждения продолжались два дня. Умеров добавил, что команды стран договорились продолжить консультации в Давосе.

