В России стала бесплатной трансплантация почки

С 2026 года в России по полису ОМС стало возможно бесплатно получить трансплантацию почки. Об этом сообщил академик РАН, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«С 2026 года трансплантация почки является частью базовой программы госгарантий, она вошла в ОМС», — отметил он.

По словам эксперта, теперь регион, который практикует трансплантацию почек и имеет определенный контингент пациентов, нуждающихся в таком лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было раньше.

19 января также стало известно, что с 2026 года в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включено неинвазивное пренатальное тестирование. По словам главного внештатного специалиста Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Натальи Долгушиной, теперь беременные женщины со средним и высоким риском рождения ребенка с хромосомными аномалиями по данным пренатального скрининга первого триместра могут получить данную медицинскую помощь по программе ОМС.

