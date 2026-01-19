В Италии назвали нескоординированной реакцию ЕС на ситуацию с Гренландией

Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини в эфире радио Rtl 102.5 заявил, что ситуация с Гренландией вызвала разобщенную и нескоординированную реакцию Европейского союза.

Он акцентировал внимание на отсутствии единоначалия в принятии решений.

«Кажется, есть две Европы: одна, управляемая Парижем и Берлином, и другая, в которой представлены самые разумные и самые осмотрительные европейские страны, такие как Италия, которая не посылает солдат туда-сюда каждые пятнадцать минут», — сказал Сальвини.

Политик также указал на «манию» президента Франции Эммануэля Макрона, который, по мнению итальянского министра, «всюду хочет быть в центре внимания, несмотря на проблемы внутри страны».

«Прежде чем отправлять военных в Гренландию или куда-то еще, Парижу и Берлину следует об этом подумать», — отметил он.

В начале 2026 года СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поручил командованию спецопераций разработать план возможного вторжения в Гренландию.

Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль при этом заявил, что угроза президента США аннексировать Гренландию является «красной линией» для Европейского союза, и блоку следует дать понять американскому лидеру, что «предел достигнут».

Ранее в Совфеде заявили о «дурацком» положении европейцев.