Премьер Японии назвала дату выборов в нижнюю палату парламента

Премьер Японии Санаэ Такаити во время пресс-конференции сообщила, что выборы в ключевую нижнюю палату парламента пройдут 8 февраля. Ее слова приводит РИА Новости.

«Для минимизации влияния от роспуска парламента на исполнение бюджета после роспуска парламента 23 января планируется провести выборы, согласно графику, при котором объявление будет сделано 27 января, а голосование состоится 8 февраля», — сказала она.

В ходе пресс-конференции Такаити отметила, что она поставит на кон свой пост и узнает у избирателей, может ли она остаться в должности премьер-министра страны.

Предыдущие выборы в палату представителей прошли в октябре 2024 года, мандат депутатов составляет четыре года.

14 января стало известно, что Такаити заявила руководству правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) о намерении распустить парламент.

В конце октября премьер-министр Такаити, выступая в парламенте с программной речью после вступления в должность, уклончиво ответила на приверженность трем неядерным принципам политики Японии. Она заявила, что пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии.

Ранее Японии посоветовали «хорошенько взвесить» курс на милитаризацию.