Суд обязал жену принести публичные извинения мужу за разоблачение его измены

Жительница Китая Ню На рассказала, что суд обязал ее публично извиниться перед изменяющим мужем и его любовницей, пишет Oddity Central.

Как следует из опубликованных ею материалов, На узнала, что ее супруг на протяжении пяти лет состоял в отношениях с коллегой. В ответ женщина обнародовала в интернете информацию об их романе, включая имена, личные данные и собранные доказательства измены. Позднее муж Ню и его любовница, которая на тот момент также состояла в браке, подали на нее иск о клевете и выиграли дело.

Согласно судебному решению, китаянка была обязана в течение 15 дней подряд публиковать публичные извинения на своих страницах в социальных сетях, не удаляя и не редактируя публикации в течение установленного срока.

Женщина выполнила предписание суда, однако в каждом видео с извинениями также делилась дополнительными сведениями. В роликах она демонстрировала записи о покупке мужем предметов роскоши для третьего лица, утверждала, что он не участвовал в оплате ипотеки и обучения их дочери, не забирал ребенка из школы, а также упоминала случаи домашнего насилия и неоднократную измену.

Видеоролики с извинениями быстро набрали миллионы просмотров. За развитием ситуации начали следить пользователи по всей стране, многие из которых ожидали публикации новых видео и активно обсуждали происходящее в комментариях. Некоторые зрители даже делились советами о том, как продолжать публикации, не нарушая судебного решения.

«Это не извинение, а публичная порка», — написал один из пользователей.

По сообщениям из социальных сетей, общественный резонанс вокруг этой истории затронул и место работы бывшего мужа На и его любовницы: утверждается, что оба были временно отстранены от исполнения своих обязанностей.

Ранее женщина нашла на ноутбуке мужа детскую порнографию и сама попала под суд.