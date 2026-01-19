Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд обязал жену принести публичные извинения мужу за разоблачение его измены

OC: китаянка раскрыла измену мужа и оказалась в суде
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Китая Ню На рассказала, что суд обязал ее публично извиниться перед изменяющим мужем и его любовницей, пишет Oddity Central.

Как следует из опубликованных ею материалов, На узнала, что ее супруг на протяжении пяти лет состоял в отношениях с коллегой. В ответ женщина обнародовала в интернете информацию об их романе, включая имена, личные данные и собранные доказательства измены. Позднее муж Ню и его любовница, которая на тот момент также состояла в браке, подали на нее иск о клевете и выиграли дело.

Согласно судебному решению, китаянка была обязана в течение 15 дней подряд публиковать публичные извинения на своих страницах в социальных сетях, не удаляя и не редактируя публикации в течение установленного срока.

Женщина выполнила предписание суда, однако в каждом видео с извинениями также делилась дополнительными сведениями. В роликах она демонстрировала записи о покупке мужем предметов роскоши для третьего лица, утверждала, что он не участвовал в оплате ипотеки и обучения их дочери, не забирал ребенка из школы, а также упоминала случаи домашнего насилия и неоднократную измену.

Видеоролики с извинениями быстро набрали миллионы просмотров. За развитием ситуации начали следить пользователи по всей стране, многие из которых ожидали публикации новых видео и активно обсуждали происходящее в комментариях. Некоторые зрители даже делились советами о том, как продолжать публикации, не нарушая судебного решения.

«Это не извинение, а публичная порка», — написал один из пользователей.

По сообщениям из социальных сетей, общественный резонанс вокруг этой истории затронул и место работы бывшего мужа На и его любовницы: утверждается, что оба были временно отстранены от исполнения своих обязанностей.

Ранее женщина нашла на ноутбуке мужа детскую порнографию и сама попала под суд.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656575_rnd_6",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+