На Украине заявили о попытках Зеленского «избавиться» от Кличко

Команда мэра Киева Виталия Кличко опасается, что президент Украины Владимир Зеленский может использовать текущий энергетический кризис, чтобы отстранить градоначальника. Об этом пишет РБК-Украина.

Издание отмечает, что в команде Кличко всерьез полагают, что центральная власть может попробовать использовать текущий кризис, чтобы «устранить» мэра «хирургически путем».

«По нашей информации, сейчас в команде президента хотят использовать эту ситуацию, чтобы зарегистрировать петицию на сайте президента об отстранении Кличко, собрать 25 тысяч подписей. И дальше якобы поддержать эту петицию, уволив заодно и Кличко, и Ткаченко (глава столичной военной администрации – прим.ред)», — рассказал собеседник агентства.

Издание отмечает, что в соцсетях уже давно распространяется такая петиция, направленная к Киевсовету, от которого требуют отстранить действующего мэра.

Между тем, собеседники издания во власти «категорически отвергают» причастность к таким инициативам и признают наличие у мэра «мощной европейской крыши».

«Его в «Европейской народной партии» любят, в Германии. Плюс местное самоуправление — это священная корова для европейцев, любые попытки «наступления на права общин» они сразу воспримут в штыки, — отметил собеседник из партии «Слуга народа».

РБК-Украина также отмечает, что по сути в Киеве сложилось «двоевластие», когда в городе действуют и мэрия, и созданная в 2022 году военная администрация, которую в 2025 году возглавил Тимур Ткаченко. Это приводит к «путанице в том, где заканчиваются функции мэрии и начинаются полномочия военной администрации», и заканчивается «выяснением отношений» и «перекладыванием ответственности» друг на друга.

В январе между Зеленским и Кличко произошла перепалка по поводу энергетических проблем. Зеленский в своем видеообращении заявил, что в Киеве «очень мало сделано» в энергетической сфере на фоне ударов ВС РФ. Кличко же задался вопросом о том, «какой интенсивности в работе в Киеве в чрезвычайной ситуации президент не видит».

16 января глава Минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении в стране чрезвычайной ситуации в связи с тем, что на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Также он сказал, что запасов бензина и дизеля хватит Украине только на 20 дней.

Ранее в Британии заявили, что объявление ЧС в энергетике показало политическую нестабильность Украины.