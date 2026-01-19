Размер шрифта
Британский премьер выразил сомнение в том, что США применят силу в Гренландии

Стармер усомнился в намерении Трампа применить военную силу в Гренландии
HENRY NICHOLLS/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время пресс-конференции усомнился в том, что США применят в Гренландии военную силу. Трансляцию вели британские телеканалы.

«Я думаю, что этот вопрос может быть решен и должен быть решен путем спокойной дискуссии», — ответил Стармер на вопрос журналиста о том, считает ли он возможным военное решение вопроса с Гренландией.

Он подчеркнул, что считает вопрос будущего Гренландии могут определить только жители острова.

19 января канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Европейский союз будет действовать жестко и уверенно в ситуации вокруг Гренландии.

Он заявил о полной поддержке Дании по вопросу острова. Штокер отметил, что суверенитет и территориальная целостность должны уважаться всеми. Канцлер подчеркнул, что решения о будущем острова не должны приниматься «через головы жителей Гренландии и Дании».

По мнению австрийского канцлера, ЕС нужно сосредоточиться на своей экономической силе и рассмотреть использование всех имеющихся в распоряжении этих государств инструментов.

19 января президент США Дональд Трамп заявил, что российская угроза для Гренландии будет устранена.

Ранее в США назвали «чушью» аргументы Трампа по захвату Гренландии.

