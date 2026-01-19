Размер шрифта
Российский сенатор рассказал, зачем Украина инициировала переговоры в Давосе

Сенатор Джабаров: переговоры в Давосе затянут мирный процесс на Украине
Украинская сторона в очередной раз хочет затянуть переговорный процесс и потому инициировала встречи на экономическом форуме в Давосе. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, сенатор Владимир Джабаров.

«Украина и ее европейские союзники всеми силами затягивают переговоры, потому что все еще надеются увидеть Россию побежденной. Очередной попыткой растянуть переговоры и вынести их на международную дискуссию можно считать предложенные встречи на форуме в Давосе. В корне неправильно привлекать весь мир к решению конфликта, который изначально начинался между двумя странами», — сказал сенатор.

Украинский президент надеется, что чем больше стран примут участие в обсуждении вопроса мирного урегулирования, тем больше будет у него поддержки, считает Джабаров.

«Абсолютно глупо полагать, что Россия отступится от своих изначальных планов в рамках СВО, если все присутствующие на форуме в Давосе политики поддержат позицию Киева. При всей гибкости нашей политики в переговорах с американцами, мы все-таки имеем принципиальные позиции, которые отстаивать будем до конца», — заключил Джабаров.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году пройдет с 19 по 23 января. В рамках форума США и Украина договорились провести дополнительные переговоры после безрезультатных встреч во Флориде.

В России назвали предстоящий форум в Давосе «знаковым» из-за переговоров по Украине.

