Политика

Японский депутат передал в Москве мнение премьера Японии об отношениях с Россией

Японский депутат Судзуки передал Кремлю взгляд премьера Японии на отношения с РФ
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Японский депутат от правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки в ходе визита в Москву передал российскому руководству мнение премьер-министра Санаэ Такаити об отношениях с Россией. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам депутата, в ходе встречи с Такаити в декабре он спросил о ее мнении касательно отношений с Россией, а также посоветовался насчет высказываний на переговорах с российскими официальными лицами.

«Это (послание. — «Газета.Ru») я передал заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву, заместителю министра иностранных дел [России Андрею] Руденко и заместителю министра иностранных дел [России Михаилу] Галузину», — сказал он.

Премьер Японии считает, что Токио сыграет свою роль после достижения мира на Украине, добавил Судзуки.

До этого издание «Тойо Кэйдзай» писало, что японский депутат передал президенту России Владимиру Путину позицию Такаити по вопросу японо-российских отношений. В письме якобы говорилось о том, что Япония все еще придает большое значение отношениям с Россией и желает немедленного прекращения конфликта на Украине.

Ранее премьеры Японии и Италии условились продолжить санкционное давление на Россию.

