Юрист рассказал, как опознают пропавших в тайге Усольцовых, если найдут их тела

Если семья Усольцевых, пропавшиая осенью прошлого года в тайге Красноярского края, погибла, их тела можно будет опознать через ДНК-экспертизу. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.



«Опознание погибших людей — это в любом случае многоэтапный процесс, сочетающий юридические процедуры и научные методы криминалистической идентификации. Порядок проведения процедуры опознания регламентирован ст. 193 УПК РФ. Обычно, если состояние тела умершего позволяет, его показывают родственникам или знакомым. Если личное присутствие невозможно, или тело сильно повреждено, могут предъявляться фотографии. На теле могут быть шрамы, татуировки, родимые пятна, последствия операций, которые могут помочь в опознании. Применяются также дактилоскопия и одонтология, т.е. сравнение отпечатков пальцев и сравнение зубной карты погибшего с медицинскими записями при жизни. При опознании, в случае сохранности, могут использоваться личные вещи, одежда, украшения, жетоны, содержимое карманов и документы. Однако самый надежный способ — это ДНК-экспертиза. Биоматериал погибшего сравнивают с образцами родственников», — Хаминский.

В конце сентября 2025 года 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе с 48-летней супругой Ириной и пятилетней дочерью. Семья шла в сторону горы Буратинка, но через несколько дней перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Специалисты и волонтеры организовали масштабные поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Поисковые работы были самыми масштабными в регионе, но семью не нашли.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», поиски возобновятся после схода снега и потепления.

До этого бывший друг Усольцева — медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев — поделился с изданием aif.ru версией, что глава пропавшей семьи состоял в секте, и сделал предположение, что Сергей мог убить свою семью.

Ранее сообщалось, что спасатели спускались в пещеры во время поисков семьи Усольцевых.