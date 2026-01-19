Россия рассматривает частичное снятие запрета на экспорт бензина

РИА: РФ может разрешить экспорт бензина для крупных производителей с 1 февраля

Российское руководство рассматривает досрочное снятие с 1 февраля эмбарго на экспорт бензина для крупных производителей топлива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в индустрии.

«Правительство и профильные ведомства обсуждают отмену запрета на экспорт по бензину для нефтяников с 1 февраля», — заявил собеседник агентства.

В конце декабря правительство РФ продлило временный запрет на экспорт некоторых видов топлива до 28 февраля. Речь шла о продлении ограничений на вывоз российского топлива за пределы России, которые распространяются на всех экспортеров, включая непосредственных производителей нефтепродуктов.

Кроме того, был продлен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах. Отмечалось, что под этот запрет не попадают непосредственные производители.

Напомним, полный запрет на экспорт российского топлива действует с августа.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что ситуация с бензином в стране является абсолютно контролируемой и российские предприятия продолжат экспортировать российское топливо, когда на внутреннем рынке предложение превысит спрос.

