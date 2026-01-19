Размер шрифта
В МИД Японии рассказали о желании поддерживать хорошие отношения с Лавровым

Судзуки: глава МИД Японии Мотэги скучает по хорошим отношениям с Лавровым
Владимир Песня/РИА Новости

Японский депутат от Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки заявил, что глава МИД Японии Тосимицу Мотэги скучает по хорошим и доверительным отношениям с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.

«Министр иностранных дел Мотэги ранее поддерживал хорошие доверительные отношения с главой МИД Лавровым. [Он] всегда скучает по этому, и это я передал замглавы МИД [России] Андрею Руденко», — сказал Судзуки.

17 января Судзуки передал президенту России Владимиру Путину письмо с позицией японского премьер-министра Санаэ Такаити по вопросу отношений Токио и Москвы. В сообщении говорится, что Япония все еще придает большое значение отношениям с Россией и желает немедленного прекращения конфликта на Украине. Послание японский депутат передал в ходе визита в Россию с 25 по 27 декабря прошлого года через зампреда Совета Федерации Константина Косачева.

Ранее в МИД России назвали условия возобновления диалога с Японией.

