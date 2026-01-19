Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Полиция назвала причину пожара в омской школе

Полиция: петарда стала причиной пожара в школе Омска
Светлана Шевченко/РИА Новости

Петарда стала причиной возникновения в школе в центре Омска пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 13-летний школьник принес в школу две петарды. Одну из них он поджег на перемене и бросил в смотровой сантехнический люк», — отметили в полиции.

Это привело к возгоранию учебного кабинета площадью 10 кв. метров, пояснили в МВД. Из здания был эвакуирован 631 ребенок и 36 взрослых. Никто из них не пострадал. Возгорание ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.

По данному ЧП проводится проверка, а с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних, добавили в пресс-службе.

12 января в Новосибирске врачи провели операцию шестилетнему мальчику, который получил тяжелую травму кисти при взрыве петарды. Пиротехника взорвалась в руке ребенка и сильно повредила ладонь.

Ранее в Омске подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27656353_rnd_3",
    "video_id": "record::649074e8-305c-439d-b4e0-39a91a001f23"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+