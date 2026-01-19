Полиция назвала причину пожара в омской школе

Петарда стала причиной возникновения в школе в центре Омска пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 13-летний школьник принес в школу две петарды. Одну из них он поджег на перемене и бросил в смотровой сантехнический люк», — отметили в полиции.

Это привело к возгоранию учебного кабинета площадью 10 кв. метров, пояснили в МВД. Из здания был эвакуирован 631 ребенок и 36 взрослых. Никто из них не пострадал. Возгорание ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.

По данному ЧП проводится проверка, а с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних, добавили в пресс-службе.

12 января в Новосибирске врачи провели операцию шестилетнему мальчику, который получил тяжелую травму кисти при взрыве петарды. Пиротехника взорвалась в руке ребенка и сильно повредила ладонь.

Ранее в Омске подростки подожгли релейный шкаф на железной дороге.