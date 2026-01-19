«Прожить нелегко»: олимпийский чемпион о своей пенсии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о своей пенсии, которая называется Президентской стипендией, и признался, что выплачиваемая сумма не меняется со временем. Его слова приводит Sport24.

«Она составляет 60 тысяч рублей, но, к сожалению, давно не было индексации. Поэтому на сегодняшний день она считается не такой уж большой, но еще лет 5-7 назад это была очень приличная стипендия. Сегодня этого уже маловато. <...> Понятно, что только на такую сумму прожить нелегко, особенно с учетом растущих цен», — заявил он.

Обе золотые олимпийские медали Васильев завоевал в эстафете на Играх в 1984 и 1988 годах. В 1986 году на чемпионате мира в Осло он также стал золотым медалистом в этой дисциплине, а на мировом первенстве через год завоевал серебро.

Васильев — заслуженный мастер спорта СССР по биатлону (1984), мастер спорта СССР по лыжным гонкам, чемпион СССР 1984, 1986 в гонке на 10 км, 1987 в гонке патрулей на 25 км, 1988 в гонке на 10 км, 20 км и эстафете 4 х 7,5 км, побеждал на всесоюзных соревнованиях «Ижевская винтовка».

Ранее Ирина Роднина заявила, что в Госдуме нет дураков.