Американского спецпосланника больше не ждут на собачьих гонках в Гренландии

KNQK: спецпосланника США не пригласили на ежегодные собачьи гонки в Гренландии

Гренландское объединение погонщиков собачьих упряжек KNQK сообщило, что больше не ждет спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри на ежегодных гонках на собачьих упряжках Avannaata Qimussersua. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

В объединении рассказали, что к ним обратился журналист. Он отметил, что Лэндри получил приглашение на ежегодную гонку. В KNQK указали на то, что участие иностранных политических акторов в мероприятии является неподобающим. Приглашение чиновнику из США было направлено на фоне неоднократных заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что силы обороны Гренландии состоят из двух собачьих упряжек.

«Туристическая компания, пригласившая губернатора США Джеффа Лэндри, в одностороннем порядке отозвала свое приглашение», — поделились в KNQK.

19 января канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что Европейский союз будет действовать жестко и уверенно в ситуации вокруг Гренландии.

Он заявил о полной поддержке Дании по вопросу острова. Штокер отметил, что суверенитет и территориальная целостность должны уважаться всеми. Канцлер подчеркнул, что решения о будущем острова не должны приниматься «через головы жителей Гренландии и Дании».

