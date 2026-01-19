«Мало доверия»: в Госдуме оценили планы США создать «Совет мира» по Украине

Депутат Чепа: планы США создать Совет мира для Украины вызывают мало доверия

Планы Соединенных Штатов создать «Совет мира» по Украине, куда могли бы войти представители Украины, России, Европы и Североатлантического альянса, пока вызывают «мало доверия», так как схожая организация создавалась для сектора Газа, а там мир «сделан за деньги». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«В Газе вот такая структура сделана за деньги. Необходимо делать ежегодные взносы и далеко не маленькие взносы. Если кто-то пытается мир построить за деньги, мне кажется, это не совсем будет устойчивый и справедливый мир», — считает депутат.

По словам Чепы, в этой связи к так называемому «Совету мира» по Украине остается много вопросов. На данный момент к нему «мало доверия», отметил собеседник.

США рассматривают возможность создания отдельного Совета мира для ситуации на Украине, ранее такая организация появилась для сектора Газа.

Как пишет Financial Times, по замыслу Трампа в состав могли бы войти представители Украины, России, Европы и НАТО. Они бы следили за выполнением мирного плана.

При этом 19 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президента РФ Владимира Путина пригласили войти в состав Совета мира по сектору Газа.

