В Совфеде оценили приглашение Путина в «Совет мира» по Газе

Приглашением президента России Владимира Путина в «Совет мира» по Газе президент США Дональд Трамп доказывает, что «играет в свою игру» и почти «не оборачивается» на союзников. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Трамп еще раз доказывает, что играет только в свою игру — и не играет в чужие, причем не особо оборачиваясь на союзников. Можно себе представить, какой будет реакция на приглашение Путина в Европе: смесь негодования и бессилия», — написал Пушков.

Пушков отметил, что Трамп пытается «монетизировать внешнюю политику США», так как предложил странам платить за место в «Совете мира» взнос в размере $1 млрд, который пойдет на восстановление инфраструктуры Сектора Газа. По словам Пушкова, Трамп ждет от «Совета мира» «пополнения американской казны». При этом пока неясно, к кому будет применимо это требование, отметил Пушков.

«Трудно представить себе, чтобы требование выплаты 1 млрд было применимо к лидерам ведущих стран мира, например, Египта. Его президента Трамп также пригласил в Совет. В случае с президентом Египтом, без которого Совет по Газе будет выглядеть достаточно странным, еще вопрос, кто кому должен заплатить за участие», — считает сенатор.

16 января президент США Дональд Трамп заявил о формировании «Совета мира», который должен будет контролировать восстановление этой территории и работу временной палестинской администрации.

В состав совета позвали и президента России Владимира Путина, что подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что сейчас российские власти «изучают детали предложения» и «надеются на контакт с американской стороной, чтобы прояснить нюансы».

Помимо Путина, СМИ сообщили о приглашении в состав Совета президента Казахстана Камым-Жомарт Токаева, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силвы, премьер-министра Канады Марка Карни, президента Турции Реджепа Эрдогана и других мировых лидеров.

