Потребление алкоголя в Вологодской области упало

Росстат обновил данные ЕМИСС о потреблении алкогольной продукции на душу населения в Вологодской области: в декабре 2025 года показатель составил 9,61 л этанола на человека, что на 0,23 л меньше, чем в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.

В региональных сообщениях отмечается, что декабрьское значение оказалось ниже установленного федерального ориентира 10,05 л этанола на человека. Власти области называют динамику одним из сигналов эффективности мер по снижению потребления спиртного и политики народосбережения.

Снижение фиксируется на фоне региональных ограничений на продажу алкоголя: закон действует с 1 марта 2025 года и предусматривает сокращение времени розничной торговли спиртным.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на ЕМИСС сообщала, что по итогам 2025 года совокупное потребление алкоголя в Вологодской области составило 9,52 л на человека, что на 0,42% ниже уровня годом ранее. В среднем по России показатель за тот же период оценивался в 8,08 л этанола на человека.

В Вологодской области больше не осталось алкомаркетов — все 610 таких точек закрылись, прекратили продажу спиртного или сменили формат работы, сообщал губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале, подчеркнув, что понятия «алкомаркет» на территории области теперь «не существует». По словам главы региона, магазины сети «Бристоль» переименовали в «Б-продукты» и пересмотрели ассортимент: доля алкоголя в продаже, как утверждается, сокращена до 20%, а остальное пространство заняли продукты. Еще одна крупная сеть, «Красное&Белое» уже более полугода не торгует спиртными напитками и готовится сменить вывески, уточнил губернатор. С 1 марта 2025 года в Вологодской области действуют жесткие ограничения на розничную продажу алкоголя: в будни купить спиртное в магазинах можно только с 12:00 до 14:00, при этом бары и рестораны под эти правила не подпадают.

