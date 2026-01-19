Размер шрифта
Политика

Песков рассказал, как Путин отметил Крещение

Песков: Путин традиционно окунулся в прорубь на Крещение
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин по традиции окунался на Крещение. Об этом в ходе брифинга рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Крещение для него, как и для всех православных, которые работают в Кремле, — большой праздник. Этот обряд многие соблюдают. Есть те, кто не соблюдает. Это очень персональный вопрос», — сказал он.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко в крещенскую ночь также окунулся в прорубь. На кадрах с места события видно, как рядом с президентом Белоруссии находился его белый пес породы шпиц по кличке Умка. На видеозаписи слышно, как собака подбадривает белорусского лидера громким лаем.

Незадолго до этого зампред Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе успокоил верующих, которые не купаются в проруби на Крещение.

Представитель РПЦ сообщил, что отказ от традиции не делает верующих «людьми второго сорта». Кипшидзе объяснил, что основная и самая «духовно значимая часть» праздника связана с посещением богослужения, молитвой и участием в водосвятном молебне, а крещенские купания — это не более чем народный обычай.

Ранее в РПЦ открестились от купаний в VIP-купелях на Крещение.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655531_rnd_1",
    "video_id": "record::d853c6b0-b80d-455a-ae4a-505cb13c30b5"
}
 
